Schwerin : Mann bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Polizei und Rettungsdienst sind am Freitagvormittag in der Lübecker Straße in Schwerin im Einsatz.

Schwerin | Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in der Lübecker Straße in Höhe Robert-Beltz-Straße stadteinwärts ist am Freitag gegen 11.15 Uhr ein Fußgänger verletzt worden. Laut Polizei handelt es sich um einen älteren Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen folgen. ...

