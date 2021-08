Gemeindemaskottchen : Banzkower Kartoffelmaus hat sich in den Ruhestand verabschiedet

Marianne Böthfüer kehrt ihrer Rolle als Gemeindemaskottchen nach zwei Jahrzehnten den Rücken. Im Sackleinen-Kostüm hat sie für ihre Heimat geworben, selbst im Ausland. Daran erinnert nun eine Ecke im Heimatmuseum.

Banzkow | Berlin hat seinen Bären. Der 1. FC Köln hat seinen Ziegenbock. Und Banzkow hat seine Kartoffelmaus. Oder besser gesagt, hatte. Denn das Gemeindemaskottchen hat sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Schluss. Aus. Ein Fall fürs Museum. Marianne Böthfüer hat das Kostüm nun für immer abgegeben. „Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten is...

