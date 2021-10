Schwerin : Markierungen für E-Ladesäulen lösen sich schon nach Wochen auf

Die Piktogramme an den Ladestationen für E-Autos halten nicht lange. Schuld soll der Untergrund sein. Eine Lösung muss her.

Schwerin | So sollte das nicht aussehen: Aus dem kleinen, weißen Auto ist ein Cabrio geworden, der Stecker für den Strom ist ramponiert, abgebröckelte Farbe liegt zwischen den Pflastersteinen. Die Rede ist von einem Piktogramm, das eine E-Ladesäule markiert. Nur hat es nicht lange gehalten. So berichtet ein Anwohner, es habe nur rund zwei Wochen gedauert, bis in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.