Künftiger Leiter vom Edeka-Markt : Martin Radtke ist in Crivitz am Ziel angekommen

Seit er 14 Jahre alt ist, arbeitet der heute 30-Jährige an dem Ziel, einen eigenen Supermarkt zu betreiben. In Crivitz wird er in den nächsten Monaten den Edeka-Markt eröffnen, nachdem dort der Rewe-Standort geschlossen wurde.

Crivitz | Die ersten Kunden hat er schon. Immer wieder kommen Crivitzer durch die Schiebetüren des früheren Rewe-Marktes. Dann stehen sie plötzlich in einer riesigen Halle. Kein einziges Lebensmittelregal, kein Obstkorb, keine Paletten mit Wasserflaschen. Nichts. Zumindest treffen sie an dem Freitag Martin Radtke, den künftigen Marktbetreiber. „Ich wollte nur m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.