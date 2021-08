Helios-Kliniken : Medizinstudenten sollen Schweriner Stadtleben bereichern

Im Oktober kommen die ersten Studierenden der Hamburg Medical School zur Praxisausbildung an die Helios-Kliniken – wohnen sollen sie über die ganze Stadt verteilt

Schwerin | Schwerin ist eine Studentenstadt. Gut, gemessen an ihrer Größe gibt es in der Landeshauptstadt nur wenige Studenten, doch auch hier können junge Menschen den höheren Bildungsweg verfolgen. Im Oktober starten in Schwerin die ersten Abgesandten der Hamburg Medical School an den Helios-Kliniken in ihre Praxissemester. Bis zu 500 Studierende sollen es in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.