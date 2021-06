Tramm : Erste Module im Mega-Solarpark werden montiert

Investoren machen sich ein erstes Bild vom Baufortschritt. Bürger müssen noch ein bisschen durchhalten, Ramm-Arbeiten sind bald abgeschlossen.

Tramm/Göthen | Metall-Pfähle so weit das Auge reicht. Dicht an dicht stehen sie auf den Ackerflächen hinter dem Sportplatz Tramm in Richtung Göthen. Zwischen den Pfosten herrscht emsiges Treiben. Große Pakete werden bugsiert und erste Platten sogar schon montiert. Der Mega-Solarpark Tramm/Göthen, der mit einer Gesamtfläche von 248 Hektar zum zweitgrößten Deutschland...

