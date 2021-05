Heiraten in Corona-Zeiten in Schwerin und Umland : Die Braut, die sich nicht trauen kann

Mimi Jantzen aus Schwerin dekoriert mit Trockenblumen Bräute und Hochzeitsfeiern, nur ihre Eigene hat sie erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.

Schwerin | Etwa 80 Freunde, dazu die Verwandtschaft, drei Tage im alten Herrenhaus in Liepen an der Mecklenburgischen Seenplatte, viel Musik und Radtouren ins Grüne – so stellen sich Mimi Jantzen und ihr Verlobter Peter Grambow ihre Hochzeit vor. „Wir träumen von einem Dreitägigen Festival im Bohemian- oder Hippie-Stil, das mit einer freien Trauung eröffnet wird...

