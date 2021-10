Schwerin : Ministerium bremst Digital-Initiative der Siemensschule

Eigentlich wollten die Verfasser eines Briefes nur andere von ihrer digitalen Lösung überzeugen. Doch ein kritischer Brief an die Schweriner Stadtvertreter hat nun Konsequenzen.

Schwerin | Dieser Vorstoß ging offenbar zu weit. Weil die Werner-von-Siemens-Schule in Lankow einen kritischen Brief an die Stadtvertreter verschickte, gab es jetzt ein ernstes Gespräch mit Vertretern von Stadt, Schulamt und Bildungsministerium. Von Drohungen ist die Rede, von rechtlichen Konsequenzen für die Schulleitung, von diktierten „Richtigstellungen“. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.