Gemeinde Dümmer : Mobiles Impfteam macht Halt am Europahaus

Angeboten wird die Erst-, Zweit- sowie die Boosterimpfung mit Biontech.

Dümmer | Am Montag, 29. November, wird ein mobiles Impfteam in Dümmer die Erst-, Zweit- sowie die Boosterimpfung anbieten. Das verkündete die Gemeinde auf ihrer Internetseite. Demnach können sich Impfwillige von 13 bis 19 Uhr im Europahaus mit Biontech impfen lassen. An dieser Stelle weist die Gemeinde darauf hin, dass Minderjährige im Alter von 12 bis 17 J...

