Mord an Rentnerin in Mueß : Mutmaßlicher Täter laut Gutachter schuldfähig

von svz.de

05. April 2019, 12:58 Uhr

Der mutmaßliche Mörder einer Schweriner Rentnerin ist nach Ansicht eines psychiatrischen Gutachters schuldfähig. Er habe nichts gefunden, das dafür spreche, dass der 24-jährige Mann aus Schwerin während der Tat beeinträchtigt war, sagte der Psychiater am Freitag vor dem Landgericht Schwerin. Er bezweifelte auch, dass der Angeklagte drogenabhängig ist.

Verteidiger beantragte ein zweites Gutachten

Der Verteidiger des Angeklagten zog die Schlussfolgerungen des Psychiaters in Zweifel und beantragte ein zweites Gutachten. Darüber will das Gericht am nächsten Verhandlungstag entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord und Raub vor. Er hatte im Laufe des Prozesses gestanden, Anfang September 2018 eine 85-jährige Frau in ihrem Haus am Stadtrand von Schwerin getötet zu haben, als sie ihn während eines Einbruchs überraschte. Der Mann soll das Haus der alten Dame nach Wertsachen durchwühlt haben, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren.