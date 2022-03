Restaurant in Schwerin : Vorübergehend geschlossen – Wie gehts weiter mit dem „Mueßer Hof“?

Das beliebte Ausflugslokal stellt den Betrieb vorerst ein. Der Grund: Personalmangel. Die SVZ sprach mit Betreiberin Jana Maiwirth über ihre Pläne für den „Mueßer Hof“.

Schwerin | „Ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, erzählt Jana Maiwirth. Sie betreibt sowohl das Hotel Arte in Krebsförden als auch das Restaurant „Mueßer Hof“ an der Alten Crivitzer Landstraße. Letzteres wird den Betrieb in der Küche ab dem 4. April einstellen. Zu wenig Personal wegen Corona „Die unsichere Situation für uns Gastron...

