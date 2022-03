Schwerin : Mutter und Tochter nach Feuer in Wohnung gestorben

Eine 35-jährige Frau und ihre fünf Jahre alte Tochter sind in der Nacht zu Sonnabend bei einem Brand in der Komarowstraße in Schwerin ums Leben gekommen.

Schwerin | Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Komarowstraße im Mußer Holz sind in der Nacht zu Sonnabend eine 35-jährige Schwerinerin und ihre fünf Jahre alte Tochter ums Leben gekommen. Zwar konnten Feuerwehrleute die Frau und das Mädchen zunächst aus der brennenden Wohnung retten, beide erlagen jedoch im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.