Schwerin : Nach dem Hacker-Angriff: Viele Rechner sind wieder am Start

Einen Monat nach der Cyber-Attacke, von der auch die Stadtverwaltung betroffen war, sind die Computer im Stadthaus durchgecheckt und können wieder arbeiten. Die Verwaltung erreicht bald den „stabilen Notbetrieb“.

Schwerin | Das nächste Ziel ist klar gesteckt: Das Schweriner Einwohnermeldesystem soll wieder anlaufen. Und das am besten in den kommenden Tagen. Dann ist eine weitere große Hürde genommen und die Stadtverwaltung könne endlich von einem „stabilen Notbetrieb“ sprechen, so Oberbürgermeister Rico Badenschier am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Genau einen Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.