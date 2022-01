Illegale Partys im Verborgenen : Ein DJ aus Schwerin berichtet: „Wir wollen feiern. Jetzt!“

Schon seit Wochen treffen sich junge Schweriner bei Partys in Garagen, verlassenen Gebäuden oder Clubs – trotz der geltenden Corona-Regeln in MV. Die Szene wächst. Viele fordern, die Diskotheken zu öffnen.

Schwerin | Nebelmaschinen, Lasershow und Techno. Einmal in der Woche verwandelt sich ein Garagenbau irgendwo in Schwerin in einen Untergrund-Club. Auf zwei Etagen wird dort gefeiert, getanzt, der Alltag vergessen – Corona spielt hier bis zum Morgengrauen keine Rolle mehr. „Wir wollen feiern. Jetzt“, sagt Axel. Seinen wahren Namen will er nicht nennen. Der 23-Jäh...

