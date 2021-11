Kino-Tour in Schwerin : Nachwuchs-Filmemacher aus dem Norden präsentieren Island-Doku

Der Film „Hotspot – Island zwischen Massentourismus und Einsamkeit“ ist am 20. November im Capitol zu sehen. Die Künstler werden über ihre Erfahrungen in dem Land berichten.

Schwerin | Nachwuchs-Filmemacher aus dem Norden bringen einen Dokumentarfilm über Island ins Kino und schauen bei ihrer Deutschland-Tour auch in Schwerin vorbei. Am 20. November um 20 Uhr präsentiert der Filmpalast Capitol die Doku „Hotspot – Island zwischen Massentourismus und Einsamkeit“. Die drei Filmemacher Carlos Viering, Tom Köhn und Niklas Christensen, we...

