Corona-Demo in Schwerin : Nahverkehr hält Straßenbahnen und Busse von Demonstranten fern

Unter anderem will der Verkehrsbetrieb seine Fahrzeuge vor Beschädigungen schützen – auch soll der Protest nicht behindert werden. Demo-Anmelder hat die Strecke für Sonnabend halbiert.

Schwerin | Wegen der anstehenden Corona-Demo am Sonnabend, 22. Januar, müssen Autofahrer und Fahrgäste des Nahverkehrs in der Innenstadt wieder mit Einschränkungen rechnen. Seitdem die Demonstrationen über den Marienplatz führen kommt es zu größeren Verzögerungen. Zum Teil enden Straßenbahn-Linien des Nahverkehrs Schwerin NVS in Richtung Innenstadt während der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.