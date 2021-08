Zoo Schwerin : Nashorn-Bulle Dino erkundet sein Revier

Das neue Tier des Schweriner Zoos sah sich am Montag zum ersten Mal im Außengehege um.

Schwerin | Am Montag hat er seine erste Runde durchs Außengehege gedreht: Dino, der neue Nashorn-Bulle des Schweriner Zoos. Der 27 Jahre alte Dickhäuter war am Freitag mit einem Spezialtransport aus Thüringen in die Landeshauptstadt gekommen. „Dino macht einen ruhigen und entspannten Eindruck“, sagt Zoo-Marketingchefin Christina Mäder. Der Bulle fresse gut und g...

