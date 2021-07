Naturschule : Kinder gehen im Kulturgarten Retgendorf auf Entdeckungstour

Naturschule MV kann endlich wieder erste Veranstaltungen anbieten – Dr. Anja Kofahl beantwortet die Fragen der Teilnehmer.

Retgendorf | Welche Kräuter wachsen am Wegesrand? Wieso sind Brennnesseln so wichtig für Schmetterlinge? Welche Tiere suchen im Herbst Schutz unter Zweigen und Gestrüpp? Wie entsteht aus den gepflückten Äpfeln eigentlich der Saft? Auf all diese Fragen und noch viele weitere kennt Dr. Anja Kofahl die Antwort. Und sie will das Wissen weitergeben. Nach der langen Cor...

