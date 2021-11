Gegen die Verschmutzung : Naturschutzbund will mit Infotafel Müll am Zippendorfer Strand verhindern

Mit der Aufstelltafel am Zippendorfer Strand möchte der Naturschutzbund MV über die Gefährdungen des Schweriner Sees aufklären und zeigen, wie solche Gefährdungen vermieden werden können.

Schwerin | Achtlos weggeworfene Zigarettenkippe und Plastik sind leider immer wieder in der freien Natur zu sehen und verschmutzen die Umwelt. Mit einer Infotafel am Zippendorfer Strand will der Naturschutzbund (Nabu) Mecklenburg-Vorpommern nun gegensteuern. „Durch unsere Arbeit in der direkt am Zippendorfer Strand gelegenen Naturschutzstation fiel uns auf, w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.