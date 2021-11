Pflanzaktion in Seehof : Neue Bäume für den Dorfplatz

Sieben Amberbäume, eine Pyramideneiche und ein Blauglockenbaum wurden von freiwilligen Helfern in die Erde gesetzt.

Seehof | Neun neue Bäume verschönern nun den Dorfplatz in Seehof. Mit Spaten, Schaufeln und Schubkarren kamen die freiwilligen Helfer am Wochenende zusammen, um die kleinen Stämme in die Erde zu setzen. Die Pflanzlöcher hatte zuvor der Gemeindearbeiter mit dem Bagger ausgehoben. Danach waren die Bewohner gefragt. Sieben Amberbäume, eine Pyramideneiche und ein ...

