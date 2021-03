Betrugsmasche : Polizei warnt vor Abzocke per SMS

Beamte raten bei mysteriöser Paketankündigung zur Vorsicht und auch zur Anzeige

Banzkow | Die Paketboten haben viel zu tun. Denn auch in Zeiten von Corona wird weiterhin gekauft und bestellt. Da ist es nicht verwunderlich, dass Nachrichten zur Paketankündigung ins Haus flattern. In den meisten Fällen kommen sie per E-Mail. Doch neuerdings häufen sich auch die Hinweise zu Paket-Ankündigungen per SMS. Und genau das ist gefährlich. „Ihr Paket...

