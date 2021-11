Nachfrage steigt durch 3G und 2Gplus : Zwei neue Testzentren in Schwerin geplant – eins öffnet am Dienstag

3G in der Straßenbahn und am Arbeitsplatz, 2Gplus bei Veranstaltungen und in der Gastronomie: Tausende Schweriner müssen sich Abstrichen unterziehen. Nun werden die Kapazitäten erweitert.

Schwerin | Der Frust vor den Testzentren ist groß. Seit Tagen stehen Hunderte Schweriner vor den wenigen Standorten an und warten zum Teil über Stunden auf den Abstrich. Doch auch in den Schweriner Teststellen ist die Stimmung am Boden. Viele Betreiber von Testzentren waren von dem Ansturm überrascht, den die zahlreichen neuen Vorschriften seit vergangenem Donne...

