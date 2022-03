Breitbandausbau : Neue Straßensperrungen in der Crivitzer Innenstadt

Durch den derzeitigen Breitbandausbau kommt es von Montag an, den 14. März zu erneuten Verkehrsbehinderungen.

Crivitz | Die Bauarbeiten in der Crivitzer Innenstadt gehen weiter. Ab kommenden Montag,14 März, wird es wegen des Breitbandausbaus in weiteren Straßen zu Verkehrseinschränkungen kommen. In der Breiten Straße, Amtsstraße und Trammer Straße werden Straßensperren errichtet, um die Tiefbauarbeiten durchführen zu können. Die Sperrungen in der Kirchstraße und Goethe...

