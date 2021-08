Bauen in Schwerin : Neue Umleitung auf Baustelle Crivitzer Chaussee

Die Kreuzung Plater Straße ist gesperrt, der Verkehr muss wieder über die Hamburger Allee ausweichen.

Schwerin | Für tausende Pendler und die Einwohner von Zippendorf treten am Montag erhebliche Verkehrseinschränkungen in Kraft: „Um die Bauarbeiten am neuen Schweriner Autobahnzubringer planmäßig fortführen zu können, wird von Montag an bis zum 30. September der Knoten Plater Straße ausgebaut“, kündigt eine Sprecherin des Verkehrsministeriums an. Im Klartext bede...

