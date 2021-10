Schwerin : Neuer Boden für den Sportplatz Großer Dreesch

An der Crivitzer Chaussee können Burgsee-Fußballer und Schüler bis Frühjahr 2022 nicht mehr trainieren. Für zwei Millionen Euro wird der alte Platz auf Vordermann gebracht.

Schwerin | Rasenfläche, Tore, Laufbahnen, Weitsprunganlange – das meiste, was an den einstigen Sportplatz an der Crivitzer Chaussee erinnerte, ist inzwischen verschwunden. Auf dem Platz, der vormittags für den Schulsport und nachmittags vom SV Burgsee genutzt wurde, dominieren jetzt Lastwagen und Baumaschinen das Bild. Neuer Boden wird tonnenweise herangeschafft...

