Dorfgemeinschaftshaus : Neuer Kamin heizt Wodenhofern ordentlich ein

In Eigenleistung haben die Bewohner einen neuen Ofen für ihre Räume beschafft und eingebaut. Zum traditionellen Tannenbaum-Aufstellen wurde er eingeweiht.

Wodenhof | Kalt wird es den Wodenhofern nun nicht mehr so schnell, wenn sie sich in ihrem Dorfgemeinschaftshaus treffen. Sie können ordentlich einheizen mit ihrem neuen Kamin, der gleich neben der Eingangstür steht. „Am Wochenende haben wir den Ofen eingeweiht“, erzählt Herbert Piotrowski stolz. In Eigenregie haben die Mitglieder des Bürgervereins von Wodenhof d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.