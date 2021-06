Schwerin : Neues Bistro im Schweriner Zoo setzt auf Vielfalt

Die Dreescher Werkstätten betreiben eine Gaststätte mit inklusivem Konzept und wollen jetzt noch einen barrierefreien Spielplatz bauen.

Schwerin | Es gibt Suppen und Salate, Pasta und Wraps, frisch zubereitet in einer offenen Küche. Natürlich können sich die Besucher des Vielfalter-Bistros im Schweriner Zoo auch bei Kaffee und Kuchen stärken, sich bei Eis und kalten Getränken erfrischen. „Vielfalter“ – der Name ist Programm. Er steht in einem umfassenden Sinn für das Motto des Restaurants, das s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.