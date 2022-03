Bauen in Schwerin : Neues Wohngebiet wächst in Krebsförden

Start für den Hochbau am Görrieser Weg: Sechs Meter hohe Schallschutzwände schirmen die neue Reihenhaussiedlung gegen Verkehrslärm ab

Schwerin | Haushoch recken sich die Gittermasten in Krebsförden an der Umgehungsstraße in die Höhe. Wie die Stützen für Heißluftablenkungsbleche auf Flughäfen muten die Stahlrohrkonstruktionen an. „Es handelt sich hierbei um Lärmschutzwände für das neue Wohngebiet am Görrieser Weg“, sagt Carsten Bierstedt, Leiter der Fachgruppe Straßenbau der Stadtverwaltung. ...

