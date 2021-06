Vom Zopf zur Perücke : Warum Nica aus Gadebusch gern ihre Haare spendet

Die siebenjährige Nica aus Gadebusch lässt ihre geliebte blonde Haarpracht im Schweriner Salon Cut-Concept abschneiden und an eine Organisation schicken, die daraus Perücken für Kinder anfertigt, die selbst keine Haare haben können.

Schwerin, Gadebusch | Wenn Model-Mama Heidi Klum die Schere in die Hand nimmt, fließen in der Castingsendung „Germanys next Topmodel“ seit Jahren die Tränen. Dann müssen sich junge Mädchen von dem trennen, was sie meist ihr Leben lang hegten und pflegten: ihre Haare. Die siebenjährige Nica aus Gadebusch kennt die Szenen aus der Fernsehsendung, trotzdem sitzt sie am Montagm...

