Wertstoffhof schließt : Nur noch ein Recyclinghof für Schwerins Süden

Zentraler Wertstoffhof in Stern Buchholz schließt am 30. September für die Öffentlichkeit. Schweriner können Elektroschrott, Sperrmüll und anderen Abfall jetzt bei der SAS in der Ludwigsluster Chaussee 72 entsorgen.

Schwerin | Bislang gab es zwei Recyclinghöfe in der Ludwigsluster Chaussee: Einen kurz hinter der großen Kreuzung mit der Umgehungsstraße und einen ziemlich weit draußen in Stern Buchholz. Jahrelang gab es zwei Betreiber für die zwei Höfe: die Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft (SAS) und den Verein Planung und Technik. Jetzt sind bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.