ODEG : Zugausfall zwischen Schwerin und Gadebusch am 18. Februar

Wegen eines schulfreien Tages fallen zwei Züge der Linie RB13 ersatzlos aus.

Schwerin/Gadebusch | Fahrgäste der ODEG aufgepasst: Am 18. Februar, dem Freitag nach den Winterferien, ist in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls ein schulfreier Tag. Auf der Linie RB13 der Ostdeutschen Eisenbahn Gmbh fallen daher zwei Züge ersatzlos aus. Darüber informierte die Eisenbahngesellschaft in einer Pressemitteilung Betroffen sind die beiden Züge mit den Nummern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.