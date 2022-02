Corona in Schwerin : Offener Brief warnt vor Pflegenotstand durch Teil-Impfpflicht

AfD-Fraktion appelliert an eine Umkehr bei der Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Stadt verweist auf geltendes Bundesrecht, das durch die Verwaltung umzusetzen sei.

Schwerin | In einem offenen Brief versucht die AfD-Stadtfraktion, Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier zu einer „Umkehr bei der Durchsetzung der ab März geltenden Impfpflicht in medizinischen und Pflegeeinrichtungen zu bewegen“. Diese werde auch in Schwerin zu gravierenden Einschnitten in der Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen führen, so die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.