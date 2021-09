Alte Schlepper tuckern übers Land : Oldtimerfreunde aus Neu Schlagsdorf planen Ausfahrt zum Erntefest

Die Vereinsmitglieder werden mit ihren alten Traktoren zwei Stunden übers Land ziehen. Danach findet ein abwechslungsreiches Programm auf dem Festplatz statt.

Neu Schlagsdorf | Es ist wieder Zeit, die alten Motoren anzuschmeißen und die großen Schlepper in Bewegung zu bringen. Die Rede ist von den Traktor-Oldtimern, die traditionell zum Erntefest von den Mitgliedern des Vereins aus Neu Schlagsdorf bei einer Ausfahrt präsentiert werden. In diesem Jahr wird es am Sonnabend, 25. September, endlich wieder ein gemeinsames Fest ge...

