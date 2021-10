Traktor Schwerin : Olympia-Kampfrichterin Susann Köpke lädt Frauen in den Boxring ein

Bei einem Workshop in der Boxhalle des BC Traktor Schwerin dürfen sich Frauen die Boxhandschuhe überziehen.

Schwerin | „Wie Frauen kämpfen“ – unter dem Motto findet am Donnerstag, 14. Oktober, 16 Uhr, ein Box-Workshop für Frauen statt. In der neuen Boxhalle des BC Traktor Schwerin, Von-Flotow-Straße 19, ist Olympia-Kampfrichterin Susann Köpke vom PSV Rostock zu Gast. Boxen am Trainingsort der Weltmeisterin von 2018 Bei der Veranstaltung, die zum Programm der Aus...

