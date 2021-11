Küstentanne geht auf Reisen : Gnevener spenden Weihnachtsbaum für den Landtag

Aus dem Vorgarten von Katharina Dost und Tim Fahje kommt die diesjährige Tanne, die vor dem Schweriner Schloss festliche Stimmung verbreiten soll.

Gneven | Gut 50 Jahre lang stand sie in einem kleinen Vorgarten in Gneven. Hier konnte die Küstentanne ungehindert in die Höhe wachsen, gute 16 Meter hoch. Doch nun haben Katharina Dost und Tim Fahje einen anderen Plan für den Baum. „Wir wollen ihn an den Landtag spenden als Weihnachtsbaum“, sagt die Gnevenerin. Küstentanne muss gefällt werden Das Paar h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.