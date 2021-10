Parents for Future in Schwerin : Fahrrad-Demonstration soll auf Klimakrise aufmerksam machen

Um die Klimakrise zu stoppen, will die Ortsgruppe am 22. Oktober auf die großen Probleme hinweisen, die der Klimawandel mit sich bringt.

Schwerin | Den CO2-Ausstoß verringern, nachhaltiger leben und somit die globale Erderwärmung stoppen. Für diese Ziele setzen sich Klimaschützer bereits seit Jahren ein. Nun wird erneut zum Klimastreik aufgerufen – auch in der Landeshauptstadt. Die Ortsgruppe von Parents for Future rufen am 22. Oktober zu einer Fahrrad-Demonstration auf. Gestartet wird ab 14 Uhr ...

