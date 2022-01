Parken in Schwerin : Zonenübergreifendes Anwohnerparken bis Ende Juni 2022 verlängert

Einwohner in der Altstadt und Schelfstadt dürfen auch weiterhin drei statt nur einer Parkzone nutzen. Die Stadt verlängert die entsprechende Sonderregelung wegen der Vielzahl von Baustellen.

Schwerin | Die Sonderregelung für das Anwohnerparken in den Zonen A, C und D wird erneut verlängert. „Im Zuge des intensiven Baugeschehens in der Altstadt und Schelfstadt fallen weiterhin eine Vielzahl an Bewohnerparkplätzen weg“, stellt die Schweriner Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung fest. Und kündigte an, dass Autofahrer mit einem Parkausweis für eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.