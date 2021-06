Parkraumkonzept : Parken in Schwerin wird nun doppelt so teuer

Stadtvertretung stimmte Erhöhung der Gebühren vom 1. August an zu. Im Zentrum werden fürs Abstellen des eigenen Fahrzeugs dann zwei statt wie bisher ein Euro pro Stunde fällig, im Außenbereich ein Euro statt 50 Cent.

Schwerin | Wer sein Auto auf bewirtschafteten öffentlichen Straßen und Plätzen in Schwerin abstellt, muss vom 1. August an tiefer in die Tasche greifen. Im Zentrum werden dann zwei statt wie bisher ein Euro pro Stunde fällig, im Außenbereich ein Euro statt 50 Cent. Ohne Aussprache stimmten die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung für den Vorschlag der Verwal...

