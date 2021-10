Alkoholexzesse in Schwerin : Party-Kinder in Lankow im Vollrausch - Badenschier appelliert an Eltern

Bei Kontrollen wurden stark alkoholisierte Minderjährige angetroffen. Der Bürgermeister findet klare Worte.

Schwerin | Die Partys von Jugendlichen in Schwerin sind jetzt ein Thema für das Jugendamt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, sind bei Kontrollen des Ordnungsdienstes und der Polizei am Wochenende 9. und 10. Oktober auch stark alkoholisierte Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren angetroffen worden. „Der Ordnungsdienst und die Polizei haben am vergangenen Wochenend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.