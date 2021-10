Helio-Kliniken Schwerin : Patientenakademie zum Thema Adipositas

Wie eine Behandlung abläuft und für wen eine OP in Frage kommt, darüber wird am 13. Oktober informiert.

Schwerin | Rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland ist adipös, die Zahlen steigen. In der nächsten Patientenakademie der Helios-Kliniken Schwerin geht es um mögliche Wege, aus dem Kreislauf von Essen, Scham und Hilflosigkeit auszubrechen. Wie die Behandlung in der Adipositas-Sprechstunde abläuft und für wen eine Operation in Frage kommt, erklärt Dr. Kris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.