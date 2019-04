Paulsstadt : Kleine Reporter auf Spurensuche

von Bert Schüttpelz

02. April 2019, 05:00 Uhr

308 Kinder spielen und lernen in einem alten, geschichtsträchtigen Gebäude: dem neuen City-Hort in der Friedensstraße. Mit viel Interesse haben die Kinder die Umbauphase der ehemaligen Berufsschule begleitet und ihre Wünsche miteingebracht. „Auch Eltern und Besucher haben Interesse an dem historischen Bauwerk und so entstand die Idee, die Geschichte des Hauses in einem Projekt zu ergründen“, sagt Sandra Dickau. „In den Sommerferien wollen Lorik und die anderen Kinder auf Spurensuche gehen und eine kleine Ausstellung zusammenstellen.“ Dafür brauchen sie Hilfe. „Wer kann uns Material wie Zeitungsausschnitte, Informationen, Fotos zu Verfügung stellen oder würde unseren kleinen Journalisten Interviews geben?“, fragt Sandra Dickau.