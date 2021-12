Silvester im Schweriner Umland : Die persönlichen Glücksbringer der Glücksboten

Fortuna haben sie stets um sich: Wir haben einen Fischer, einen Schweinebauern, einen Schornsteinfeger und eine Klee-Verkäuferin nach ihren ganz persönlichen Glücksbringern und Wünschen für das neue Jahr gefragt.

Alt Schlagsdorf, Goldenstädt, Plate, Boldela | Ein guter Wunsch, ein kleiner Glücksbote aus Marzipan in Schweinchen-Form, ein üppiger Topf mit grünem Klee oder eine frohe Botschaft, verpackt in einen kleinen Keks. Manche schwören auch auf einen Kuss für den Schornsteinfeger oder das Rubbeln an den goldenen Knöpfen seiner Kluft. Auf der Festtagstafel für Silvester gibt es bei traditionellen Familie...

