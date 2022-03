Personalnot in Klinik : Schwerins OB sieht Entspannung bei Helios

Zu wenig Ärzte, zu wenig medizinisches Personal – monatelang waren die Schweriner Helios-Kliniken in der Kritik. Nach vielen Neueinstellungen habe sich die Situation normalisiert, berichtet Rico Badenschier.

Schwerin | „Notaufnahme in Not“ hatte die SVZ Ende vergangenen Jahres getitelt, weil nach der Kündigung zahlreicher Ärzte hier und in anderen Bereichen die Aufgabe der Schweriner Helios-Kliniken als Maximalversorger für die Region in Gefahr geriet. Auch die Stadtvertretung beschäftigte sich mit dem Problem, denn die Landeshauptstadt ist Mitgesellschafter, wenngl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.