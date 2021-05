Rückkehrer : Philipp Thiel ist zurück in Schwerin als Bankdirektor

32-Jähriger kehrt in seine Heimat zurück und wird Chef der Commerzbank-Filiale in Schwerin.

Schwerin | Es ist noch gar nicht lange her, dass Philipp Thiel sein Abitur am Fridericianum gemacht hat. Das war 2008, ein Jahr vor der Bundesgartenschau. Nach einem Jahrzehnt im Westen ist der Schweriner Jung nun wieder zurück in seiner Heimatstadt und zwar als Bankdirektor. Seit Monatsbeginn leitet Thiel die Commerzbankfiliale in Schwerin und ist zugleich Chef...

