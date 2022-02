Traditionsunternehmen : Piano-Haus Kunze eröffnet am Montag neues Geschäft in Schwerin

Das Mecklenburger Traditionsunternehmen Piano-Haus Kunze steht kurz vor der Eröffnung seines Geschäfts in Schwerin. Am Montag soll es eröffnen.

Schwerin | Nun ist es fast geschafft. Die Außenwerbung ist angebracht, die meisten Ausstellungsstücke sind da und die Beleuchtung hat eine erste Lichtprobe bestanden. Am kommenden Montag, den 28. Februar, eröffnet das Piano-Haus Kunze in der Puschkinstraße 32 in Schwerin, sein neues Geschäft. Mehr zum Unternehmen: Hier spielt trotzdem die Musik Facebook ...

