Dank für über 16 Jahre Arbeit : Pinnow verabschiedet sich von Alt-Bürgermeister Andreas Zapf

Eine Ode an eine gute Zeit: Mit Liedern, schönen Erinnerungen und vielen Glückwünschen haben zahlreiche Wegbegleiter sich vom einstigen Gemeindeoberhaupt verabschiedet.

Godern | Fünf Buchstaben. Ein Wort. Danke. In roten Lettern, gut sichtbar, prangt es an den Ortseingängen in den Ortsteilen Godern und Pinnow. Wem sie gelten steht auch da. „Danke, Andreas“, sagt eine Gemeinde zu ihrem Alt-Bürgermeister. Gemeint ist Andreas Zapf. Seit mehr als 16 Jahren hat er die Geschicke der Gemeinde geleitet. Sich eingesetzt. Sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.