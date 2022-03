Entsorgung von Gartenabfällen : Plater finden Zwischenlösung für Grünschnittannahme

Die Gemeinde bietet in Zusammenarbeit mit dem Landkreis ab dem 7. März eine kostenpflichtige Annahmestelle für Grünschnitt und Co. an. Der eigentliche Platz ist nicht fertig. Es gibt aber eine Alternative.

Plate | Die Sturmnächte sind Geschichte. Die Windböen haben die letzten losen Tothölzer aus den Bäumen geschüttelt, die restlichen Laubhaufen aus den Ecken gefegt und nun wird es langsam frühlingshaft. Es regt sich was im Garten. Damit eng verbunden ist auch die Frage: Wohin mit Holz, Heckenschnitt und vertrocknetem Gestrüpp? In manchen Gemeinden waren dafür ...

