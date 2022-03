Die Polizei bittet um Mithilfe : 35-Jähriger aus Schwerin wird vermisst

Der 35-jährige Steven Jendruschewitz benötigt dringend medizinische Hilfe wurde zuletzt im Bereich der Edgar-Bennert-Straße gesehen.

Schwerin | Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach einem 35-jährigen Mann. Dabei handelt es sich um Steven Jendruschewitz. Er verließ am Mittwoch, den 9. März, gegen 13:30 Uhr die Wohnung eines Bekannten in der Edgar-Bennert-Straße in unbekannte Richtung und benötigt dringend medizinische Hilfe. Auch interessant: Was die Polizei u...

