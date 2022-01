Polizei sucht Zeugen : Diebe rauben Lebensmittel-Fahrer in Schwerin aus

Die Diebe schlugen am Morgen in der Stadt zu. Im Visier haben sie die Fahrerkabinen von Supermarkt-Anlieferern.

Schwerin | Nach zwei Überfällen auf Lastwagenfahrer sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter gingen in beiden Fällen ähnlich vor. Opfer waren jeweils Lastwagenfahrer, die am Mittwochmorgen Waren in zwei Supermärkten anlieferten. In beiden Fällen verließen die Fahrer die Kabine ihres Sattelschleppers, um die Waren aus dem Frachtraum zu entladen. Nach ersten Er...

