Dalberg-Wendelstorf : Polizei kontrolliert Raser vor Kita

Ein Anwohner fordert seit Monaten mehr Kontrollen. Zurecht, denn kürzlich wurde ein Autofahrer mit 56 km/h bei erlaubten Tempo 30 erwischt.

Dalberg | Fred Weber blickte an diesem Freitag zufrieden aus seinem Fenster auf die Straße. Das ist nicht oft der Fall, denn den Dalberger ärgern die Autofahrer, die nach seiner Meinung an der Stelle viel zu schnell fahren. Tempo 30 ist hier wegen der benachbarten Kita erlaubt. Doch auf der langen Geraden werde deutlich schneller gefahren, so Weber. Immer wiede...

